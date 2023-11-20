В районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски в связи с подозрениями в коррупции

Представители правоохранительных органов сегодня, 20 ноября, утром провели обыски в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. Об этом «Ъ-Юг» сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Собеседник подтвердил, что оперативные мероприятия проводят в связи с подозрениями в коррупции в отношении председателя суда и одного из судей. По данным сайта суда, должность председателя на сегодняшний день занимает Алексей Куделин. По информации «Блокнота», вторым подозреваемым является Владимир Худавердян.

Обыски также связаны с делом бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, обвиненной в получении взяток.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону