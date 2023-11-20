Выдача автокредитов в Челябинской области снизилась почти на 6% в октябре

В октябре 2023 года жители Челябинской области оформили 2,46 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это почти на 6% или 154 меньше, чем в сентябре, сообщает Национальное кредитное бюро (НБКИ).

По количеству выданных автокредитов Челябинская область все еще входит в топ-10 регионов РФ, занимая восьмое место. В целом по стране выдача автокредитов в октябре к сентябрю упала на 4,2%, до 78,2 тыс. единиц. Но по сравнению с октябрем прошлого года число выданных займов этого вида выросло на 41,6%.

В октябре 2023 года наибольшее сокращение выдачи зафиксировано в Омской области (-14,1%), Красноярском крае (-11,3%), Свердловской области (-8,3%), Чувашской Республике (-8,1%) и Ростовской области (-7,4%). Ряд регионов из топ-30 продемонстрировал рост. Это Тульская (+14,4%), Белгородская (+5,4%), Саратовская (+3,7%) и Тюменская области (+2,1%), а также Удмуртия (+1,8%).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте