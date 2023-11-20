Белгородэнерго увеличило мощность школы в Белгородском районе

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечили дополнительной мощностью школу «Формула успеха», построенную в рамках нацпроекта «Образование» в микрорайоне Таврово-4 Белгородского района.

Фото: Белгородэнерго

Для обеспечения надежного электроснабжения учебного заведения энергетики проложили четыре дополнительных участка линий электропередачи 10-0,4 кВ и ввели в эксплуатацию комплектную трансформаторную подстанцию, оборудованную новейшими каналами связи и передачи данных, объект обеспечили основным и резервным источниками электропитания. Потребляемая мощность образовательного учреждения выросла до 622 кВт.

Школа «Формула успеха» рассчитана на 1100 учащихся. Она имеет шесть корпусов, спортивный и актовый залы, бассейны, библиотеку и столовую, а также лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Смонтированы противопожарная сигнализация, системы дымоудаления, кондиционирования и вентиляции. На ее территории оборудованы стадион, две спортивные площадки и велопарковка.

«Белгородэнерго уделяет особое внимание перспективному развитию социальной инфраструктуры, особенно детских учреждений. Сегодняшние требования к образовательному процессу, к безопасности детей диктуют новые подходы к оснащению школ и детских садов современным энергоемким оборудованием, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить образовательную сферу региона новыми мощностями», - отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.