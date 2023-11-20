В Ярославле украли железнодорожные пути к ТЭЦ-1

Ярославское МУФАС возбудило дело в отношении ОАО «Владпромжелдортранс» из Владимира в связи с отказом в транспортном обслуживании ярославской ТЭЦ-1 из-за кражи железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе МУФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В антимонопольный орган обратилось ПАО «ТГК-2», которой принадлежит ТЭЦ-1. Компания обязана обеспечивать резервный запас мазута на ТЭЦ, доставка которого возможна только по железнодорожным путям. Сами пути принадлежат ОАО «Владпромжелдортранс» из Владимира.

«ОАО "Владпромжелдортранс" сообщило ПАО "ТГК-2" об отсутствии возможности поставки-уборки железнодорожных вагонов на ЯТЭЦ-1 из-за хищения железнодорожного пути, расположенного по адресу: г. Ярославль, Промышленное шоссе, 6а, и расторгло договор с ПАО "ТГК-2" на транспортное обслуживание в одностороннем порядке»,— сообщили в МУФАС.

Ярославское МУФАС вынесло организации из Владимира предупреждение, однако исполнено оно не было. После этого ведомство возбудило дело в отношении ОАО «Владпромжелдортранс». Антимонопольщики посчитали, что компания злоупотребила доминирующим положением и нарушила закон о защите конкуренции. Организации выдали предписание об устранении нарушений, которым обязали заключить договор с ПАО «ТГК-2» на поставку-уборку вагонов на ярославскую ТЭЦ-1.

Алла Чижова