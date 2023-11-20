В Краснодаре возбуждено уголовное дело о наезде электросамоката на коляску

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о наезде электросамоката на детскую коляску, в которой находился годовалый ребенок, сообщает пресс-служба ведомства. Мальчик получил ушибы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, инцидент произошел днем в субботу на перекрестке улиц в Краснодаре. Электросамокат, на котором ехали две несовершеннолетние девушки, сбил коляску, в которой находился ребенок 2022 года рождения. После наезда девушки скрылись с места происшествия, в настоявшее время следователи изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев происшествия. Следствие принимает меры к обнаружению самоката и установлению личностей несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности»).

Анна Перова, Краснодар