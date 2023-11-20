обновлено 10:53
Сайт «ТВК Красноярск» убрали из списка СМИ-иноагентов
Красноярское издание ООО «Новости» исключили из реестра иностранных агентов, сообщает СМИ в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на это юридическое лицо зарегистрирован сайт «ТВК Красноярск»
«Ведомство провело проверку и не обнаружило нарушений законодательства в деятельности ООО «Новости», - завили представители издания
ООО «Новости» было внесено в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. Причиной для этого стал платеж благотворительного фонда Михаила Прохорова на информационное сопровождение Красноярской книжной ярмарки.