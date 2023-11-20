В Краснодаре будут судить мужчину, бросившего бутылку пива в трамвай

Краснодарец предстанет перед судом по обвинению в совершении хулиганских действий, в результате которых пострадала шестилетняя девочка. Обвиняемый в июле этого года бросил бутылку пива в трамвай, разбив окно, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что фигурант ехал в трамвае с открытой бутылкой пива в руке, кондуктор сделал ему замечание и потребовал выйти из трамвая. Мужчина покинул вагон и бросил в окно общественного транспорта бутылку. Стекло разбилось, осколками порезало лицо ребенку.

Вскоре 41-летнего краснодарца будут судить по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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