В челябинском арт-сквере зальют новый каток к середине декабря

В Челябинске на арт-сквере между улицами Пушкина и Свободы появится новый каток. Сейчас ведутся работы по установке архитектурных объектов, сообщил на аппаратном совещании в администрации города глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, каток планируют залить в середине декабря. Такой срок связан с затяжной плюсовой температурой и переходом на ноль со следующей недели.

«Смысла заливать сейчас каток нет. Во второй декаде декабря он будет интересен жителям на 100%», – сообщил Виктор Ереклинцев.

Сейчас в арт-сквере завершили работы по установке освещения. Полноценно новое пространство заработает после заливки катка.

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