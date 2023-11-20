В Челябинске ставка аренды «однушки» сравнялась со средним платежом по ипотеке

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в домах, построенных с 2015 года, выросла до 23,9 тыс. руб., сообщает «Циан. Аналитика». Средний платеж по ипотеке выше всего на 200 руб. и составляет 24,1 тыс. руб. при ставке 8% годовых, сроке кредитования 25 лет и первоначальном платеже 20%.

В 11 из 16 российских мегаполисов платеж по ипотеке на первичном рынке выше, чем арендная ставка. По разнице между этими показателями лидируют Москва (21,9%), Казань (19,9%) и Санкт-Петербург (15,2%). Стоимость месячной аренды выше ипотечного платежа в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Волгограде.

В среднем разрыв между платежами по аренде и ипотеке на новостройку в городах-миллионниках составляет 5 тыс. руб. «Платеж по ипотеке на вторичной рынке с новыми условиями в среднем по городам-миллионникам обходится примерно в два раза дороже аренды жилья. За счет того, что ставка по льготной ипотеке значительно ниже рыночных условий, разрыв между арендными платежами и платежами по ипотеке на новостройку не столь велик»,— объясняют эксперты.

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