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Салават Кулбахтин назначен начальником Башкультнаследия

Салават Кулбахтин возглавил управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве. Ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства.

«Не любят вас застройщики, но, наверное, в этом качество вашей работы»,— прокомментировал господин Хабиров назначение.

Салават Кулбахтин родился 8 февраля 1981 года в Уфе. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета. В 2002-2003 годах руководил отделом маркетинга ЗАО «Башхимкомплект», в 2003-2004 годах работал ведущим специалистом отдела организационно-массовой и правовой работы госкомитета по молодежной политике Башкирии. В 2007-2018 годах занимал различные должности в БашГУ. С 2019 года работает в Башкультнаследии. В статусе исполняющего обязанности — с ноября 2022 года, после отставки предыдущего руководителя Олега Полстовалова.

Наталья Балыкова

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