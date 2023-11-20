Гурманские будни

Путь «Фаранга»

Алексей Пинский перезапустил ресторан Farang, который ранее был закрыт из-за ковидных ограничений. Интерьер претерпел некоторые изменения: большой ковер сняли, появилась новая мебель, поменяли цвет стен и потолка на серый (был красным), а свет стал более теплым.

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Пинский застолбил место ресторатора, который, в первую очередь, концентрируется на качестве продуктов и специалиста по мясу (на его кухнях — всегда лучшие отрубы), поэтому раздел приготовленного на открытом огне мяса заслуживает особого внимания. Шеф-поваром назначен Антон Кашаев («КМ20», Beloque, Chica). В обновленном меню он переосмыслил классические восточные и европейские блюда, пропустив их через призму своего опыта. Начать вечер рекомендуют с мезе и закусок: традиционные намазки подадут с теплой питой. Закуски призваны разогнать вкусовые рецепторы: томаты черри конкассе (без шкурки) в остром кимчи, битые огурцы с арахисом и зеленью, сладко-пряный ананас. Из кухни никкей — ручные роллы со свежайшей рыбой, которая буквально тает во рту (тунец, гребешок, угорь и пр.).

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На горячее пробуйте мясо. Пикантные говяжьи ребра приготовлены в стиле Центральной Азии с добавлением кимчи, листьев кафирского лайма, соевого соуса и лемонграсса. Кебаб из молодого барашка, из самой мясистой его части с добавлением специй прямиком из Ливана. Отдельное удовольствие — хлеб. Все его сорта, включая лепешки, тут готовят сами.

Малая Никитская улица, дом 25, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Бургундия в Москве

17 ноября стартанул фестиваль Bigati Fest Bourgogne. Любители вина называют его главным винным событием московской осени. Алан Бигати — известный ресторатор и сомелье, большой фанат вин Бургундии — решил заразить своей страстью не только гостей своего бара, но и всех окружающих. Тут льют не только бургундские этикетки (которые, к слову, почти всегда доступны в Москве), но и представляют традиционную бургундскую кухню: эскарго, кок-о-ван (петуха в вине), говядину бургиньон и сорбет кассис.

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Во время фестиваля будут доступны 120 наименований бургундских вин, почти половина из них — по бокалам. Ценители отметят жемчужину фестиваля — вино от культового хозяйства Domaine Armand Rousseau. Если хотите подышать Бургундией, то вам — сюда. Фестиваль проходит до конца декабря.

Земляной вал улица, дом 1/4 Ежедневно, с 12:00 до 23:00

Ольга Карпова