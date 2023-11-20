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В Казань прибыли десять эвакуированных из сектора Газа россиян

В Казань прибыла семья эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в количестве десяти человек, включая семерых детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу управления гражданской защиты города Сергея Чанкина.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, проживание в секторе Газа стало опасно для жизни на фоне израильско-палестинского конфликта, в связи с этим россияне приняли решение переехать в Казань, к своим родственникам.

По словам одной из приехавших, ее муж погиб в секторе Газа, а позже был разрушен их дом. В Казань она вернулась с детьми и внуками. В данный момент они живут у родственников в Авиастроительном районе.

"Ъ-Казань"

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