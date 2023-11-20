Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы Грузию

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») возобновились полеты в Грузию. По данным пресс-службы Кольцово, в предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси.

Полеты авиакомпанией RedWings в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится в начале декабря. Время в пути составляет около трех с половиной часов. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Согласно данным сайта авиакомпании, билет в Грузию в одну сторону на одного человека составляет от 11,1 тыс. руб.

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