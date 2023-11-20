В инспекцию госжилнадзора направляли доверенности от руководителей УК с признаками фальсификации

В Пермском крае выявлены случаи представления доверенностей от руководителей управляющих компаний с признаками фальсификации. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Руководители двух управляющих компаний обратились в ИГЖН с заявлениями об отзыве доверенностей, которые ими не выдавались. Ранее, с целью отзыва заявлений о внесении в реестр лицензий Пермского края сведений о трех домах, в инспекцию обратился Станислав Зимин, представляющий интересы УК «Жилкомфорт» по доверенности, выданной генеральным директором Богданом Гринчаком. С аналогичными заявлениями в ИГЖН обратился и Павел Шипицин, представивший доверенность от УК «Озеро». Речь шла об отзыве заявлений о внесении в реестр сведений о семи домах. Во время рассмотрения заявлений в ИГЖН обратились руководители этих УК, утверждая, что доверенности на указанных лиц они не выдавали.

ИГЖН направила письмо в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.