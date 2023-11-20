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Около 380 воспитателей не хватает в нижегородских детсадах

К середине ноября в детских садах Нижнего Новгорода не хватает 378 воспитателей и 497 нянь и помощников. В прошлом году дефицит кадров в этой сфере проявлялся сильнее: дошкольные учреждения искали 695 педагогов и 539 младших воспитателей, сообщили в департаменте образования агентству NN.ru.

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

По данным ведомства, воспитатели в среднем получают 42,8 тыс. руб., младшие воспитатели и сотрудники пищеблока — 25,8 тыс. руб. Одной из мер финансовой поддержки работников в администрации назвали грант «Молодой педагог», его ежегодно получают 40 специалистов. Размер гранта составляет 25 тыс. руб.

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