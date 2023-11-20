В Свердловской области утонула восьмилетняя девочка, провалившись под лед

В Артемовском (Свердловская область) в реке Бобровка утонула восьмилетняя девочка. Как сообщает СКР по Свердловской области, ребенок провалился под лед.

По данным СКР, вечером 19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в полынье реки найдено тело ребенка. По предварительным данным, девочка гуляла одна на улице и вышла на тонкий лед. По данным следователей, которые начали проверку, для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, семь на учете в ПДН не состояла. С сообщением о розыске ребенка в полицию обратилась мама девочки. «В тот роковой день женщина около 13:00 привела свою малышку в гости к однокласснице, а сама со старшей дочерью ушла по магазинам. В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако дочь к тому времени самостоятельно ушла домой. Представители МВД незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе патрулирования в 19:49 сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП в 20 метрах от дома №2 по ул. Первая набережная примерно в 2-3 метрах от р. Бобровка, покрытой тонким льдом, обнаружили тело несовершеннолетней»,— рассказал полковник Горелых.

В СКР также сообщили, что на днях в Свердловской области уже утонул один ребенок, который вышел на лед.

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