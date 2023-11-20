Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле задержали поджигателя квартиры

В Ярославле сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в поджоге квартиры в Красноперекопском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пожар произошел в доме в поселке Творогово. Ущерб от него составил не менее 1,5 млн руб. В полицию обратилась хозяйка квартиры.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый — сожитель заявительницы, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности»,— сообщили в УМВД.

Мужчина 1979 года рождения признался в поджоге. Он рассказал сотрудникам полиции, что разбил окно, поджег занавеску, а потом скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...