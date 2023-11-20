В Ярославле задержали поджигателя квартиры

В Ярославле сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в поджоге квартиры в Красноперекопском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пожар произошел в доме в поселке Творогово. Ущерб от него составил не менее 1,5 млн руб. В полицию обратилась хозяйка квартиры.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый — сожитель заявительницы, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности»,— сообщили в УМВД.

Мужчина 1979 года рождения признался в поджоге. Он рассказал сотрудникам полиции, что разбил окно, поджег занавеску, а потом скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Антон Голицын