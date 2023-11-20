В отношении золотодобывающих компаний в Башкирии возбуждено уголовное дело

УФССП по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении золотодобывающих ООО «Альтинвест» и ООО «Гасадд» по факту злостного неисполнения решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) о проведении рекультивации земель в Учалинском районе, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

В феврале текущего года Учалинский районный суд обязал компании разработать проект рекультивации и провести восстановление поврежденной почвы на общей площади около 61,7 га. Участки относятся к землям сельхозназначения и к землям с неразграниченной госсобственностью.

«Альтинвест» была выдана лицензия на добычу рассыпного золота на Уразовской площади. Однако после выявленных многочисленных нарушений деятельность предприятия была приостановлена, а лицензия на добычу драгоценных металлов — аннулирована. Тем не менее, золотодобытчики продолжали вести свою деятельность и после прекращения действия лицензии под видом восстановления нарушенных земель.

В сентябре текущего года документы для принудительного исполнения решения суда были предъявлены в УФССП.

ООО «Альтинвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2005 года. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Владельцами являются Андрей Персона (70%) и Bolaso Investment Limited (Кипр, 30%). Финансовую отчетность компания не раскрывает.

ООО «Гасадд» зарегистрировано в селе Миндяк Учалинского района в 2016 году. Бенефициаром выступает Динара Пигарева. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В 2022 году компания отчиталась о нулевой выручке, убыток составил 1,7 млн руб.

Влада Шипилова

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