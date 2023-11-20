ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграла петербуржский «СКА-Нева»

ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграл «СКА-Нева» со счетом 1:2. Матч Кубка Шелкового пути прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба команды. «Сталевары» продолжают занимать 27 строчку из 29 в турнирной таблице.

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Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков охарактеризовал игру как «хорошую». «Команда соперника показала быстрый, техничный, комбинационный хоккей. С ребятами перед игрой переговорили, отказались от игры от обороны, переговорили, что нужно двигаться также, как соперник, не давать готовить атаки»,— отметил господин Маслюков.

Отдельно тренер отметил вратаря Владимира Мосина, который «подчистил за ребятами».