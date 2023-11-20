В Башкирии вынесен приговор чиновнику за непригодные квартиры детям-инвалидам

Туймазинский межрайонный суд приговорил заместителя главы администрации Туймазов по общим вопросам Рафиса Шангареева к штрафу в 60 тыс. руб., признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) за выдачу двум семьям с детьми-инвалидами некачественного жилья. Как сообщил «Ъ-Уфа» один из пострадавших Марат Закиров, он намерен обжаловать приговор, так как считает его слишком мягким. Гособвинение просило для чиновника три года лишения свободы в колонии-поселении.

По версии следствия, в 2020 году Рафис Шангареев, будучи председателем межведомственной комиссии, поручил секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании двух квартир ненадлежащего качества годными для проживания. От действий обвиняемого пострадали два ребенка-инвалида, чьи семьи по договору соцнайма получили некачественное жилье.

Чиновник признал вину. По инициативе СКР районная администрация закупила благоустроенные квартиры и согласовала их передачу пострадавшим семьям.

Венера Хисамова

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