Вячеслав Володин критиковал в Балакове Центральный парк

Спикер государственной думы Вячеслав Володин в рамках парламентской недели посетил Саратовскую область, сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов». Политик посетил Балаково, где раскритиковал местный парк.

Три года назад местные жители попросили благоустроить новое место для прогулок. Тогда выделили средства, но до сих пор строительство «Центрального» парка не завершено. Местные чиновники заявляют об отсутствии денег на окончание работ.

В готовой части парка тем временем просела плитка, на покрытии появились трещины. «Это говорит о некачественной работе подрядчиков и о том, что найденными ресурсами чиновники не дорожат, а осваивают», — говорится в релизе.

Господин Володин заявил о необходимости провести ревизию работ и найти средства — 219 млн руб. — на завершение проекта к следующему лету. Половину, 110 млн руб., депутат пообещал привлечь.

Дарья Васенина

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