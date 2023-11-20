В Уфе на 10 остановочных павильонов потратят до 6 млн рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы ищет подрядчика для покупки и установки 10 остановочных павильонов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 6 млн руб. Итоги аукциона подведут 29 ноября. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, по одному павильону установят на остановках «Улица Шота Руставели», «Республиканский выставочный комплекс», «Стадион имени Гастелло», «Улица Богдана Хмельницкого», «Больница №17», «ДК Железнодорожников», а также по два – на остановках «Улица 8-ое Марта» и «Вторая площадка УМПО».

Остановочные павильоны должны быть установлены в течение 10 дней со дня заключения контракта.

Венера Хисамова

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