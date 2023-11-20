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Нижегородский оперный театр получил национальную премию «Онегин»

Нижегородский театр оперы и балета стал лауреатом VIII Национальной оперной премии «Онегин», сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Олег Беркович.

Фото: Сергей Ловырев

Фото: Сергей Ловырев

По его словам, на конкурс премии были поданы 103 заявки из 16 регионов. Нижегородский театр стал лучшим в номинации «Состав» за постановку «Кармен».

«Главное я бы выделил все-таки то, что нижегородцы вновь изобрели что-то новое, теперь в опере. "Кармен" ставили сотни раз, но нашему коллективу удалось выделиться»,— отметил замгубернатора.

Андрей Репин

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