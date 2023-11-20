В Тобольске устроили бунт в изоляторе временного содержания

В Тобольске (Свердловская область) несколько человек устроили бунт в изолятора временного содержания (ИВС). Как сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области, в камере сломали мебель и устроили поджог, устроив сильное задымление.

По данным МВД, поджог устроили неоднократно судимые мужчины. Дежурные полицейские потушили возгорание. Кроме того, они обнаружили у одного из арестованных порез на шее. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где ему была оказали помощь без госпитализации.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным Ural Mash, причиной беспорядков стало то, что во время планового досмотра у мужчин забрали колонку и отказали в передаче.

Ирина Пичурина

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