На ремонт трассы Сибай — Акъяр направят до 337 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 7 декабря выберет подрядчика ремонта участка дороги Сибай — Акъяр, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 337,29 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

Работы необходимо провести с июня 2024 года до декабря 2025 года. Длина участка дороги составляет 14 км. Подрядчик должен дать семилетнюю гарантию на верхний и пятилетнюю — на нижний слой покрытия, двухлетнюю — на обочины и годовую — на дорожную разметку.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте