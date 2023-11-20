Кинотеатр «Кристалл» могут исключить из числа объектов культурного наследия

Пермский кинотеатр «Кристалл» может быть исключен из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на решение государственной историко-культурной экспертизы от 7 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эксперты объяснили решение «полной физической утратой объекта». Оригинальное здание было полностью демонтировано в 2006 году. Это объяснялось якобы существовавшей угрозой обрушения конструкций. В 2010 году на участке было построено новое здание кинотеатра. В феврале 2023 года Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края составила акт осмотра, по которому была подтверждена полная утрата объекта и невозможность его воссоздания. Причина — расположение на территории бывшего кинотеатра нового объекта капитального строительства.

Панорамный кинотеатр «Кристалл» был открыт 30 декабря 1960 года. Это был первый на Урале кинотеатр такого типа. За месяц после открытия в «Кристалле» побывало свыше 150 тыс. зрителей. Кинотеатр был принят под государственную охрану в качестве памятника архитектуры 20 мая 1993 года.

В конце февраля в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре краевые власти купили «Кристалл» у Александра Флегинского за 370 млн руб.