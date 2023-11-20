Самарская областная больница им. Середавина осталась без дезинфицирующих средств

Самарское УФАС РФ признало региональную клиническую больницу им. Середавина нарушившей закон о контрактной системе (П. 8 ч. 12 ст. 48, под. а п. 1 ч.5 ст. 49). Учреждение здравоохранение получило предписание не заключать контракт на поставку дезинфицирующих средств. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на действия указанной больницы. Представители управления проверили информацию и установили, что учреждение провело торги на поставку дезинфицирующих средств. Аукцион выиграло ООО «Медицинская компания Маримед».

Как выяснило контрольное ведомство, в заявке компании содержались недостоверные сведения (гигиеническая характеристика) относительно дезинфицирующего средства «Интерсайт». В связи с этим Самарское УФАС предписало заказчику назначить новую дату рассмотрения заявок на участие в торгах.

Георгий Портнов