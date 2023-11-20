За выходные жители Башкирии отдали мошенникам 6 млн рублей

Жители Башкирии за прошедшие выходные перечислили мошенникам около 6 млн руб., сообщили в пресс-службе республиканского МВД. В дежурные части ведомства за сутки поступили 25 обращений.

Так, по информации пресс-службы, 49-летняя жительница Нефтекамска лишилась почти 700 тыс. руб. Ей в мессенджере пришло сообщение с предложением дополнительного заработка. По словам мошенника, работа заключается в написании отзывов на одном из маркетплейсов, но сначала ей нужно внести деньги, которые потом якобы окупятся. Горожанка не получила обещанного дохода и свои деньги не вернула.

По данным республиканского МВД, за восемь месяцев этого года зарегистрировано 12 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб 9 тыс. пострадавшим составил около 1,7 млрд руб. В среднем мошенники ежемесячно выманивают у граждан около 50 млн руб.

В конце октября в Курултае Башкирии сообщили об организации рабочей группы по противодействию телефонному мошенничеству.

Венера Хисамова

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