Курултай Башкирии предусмотрит ликвидацию объектов накопленного вреда экологии

Депутаты госсобрания Башкирии намерены внести изменения в республиканский «Экологический кодекс». В них планируется предоставить республиканским органам государственной власти полномочия проводить инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда, оценивать его масштабы и регламентировать рекультивацию. Законопроект в первом чтении рассмотрят на пленарном заседании 23 ноября, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Отмечается, что собранная информация позволит планировать работу по ликвидации объектов накопленного экологического вреда — в частности, на территории «Химпрома» и Семеновской золотоизвлекательной фабрики, а также «текущую деятельность». Доступ к реестрам будет у органов государственной и муниципальной власти, а также у юридических лиц.

В начале осенней сессии депутаты также планируют внести изменения в «Экологический кодекс РБ», наделяющие региональное правительство полномочиями в сфере организации сводных расчетов загрязнения воздуха.

Наталья Балыкова

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