Пермьстат: смертность в Пермском крае снизилась на 7%

В Пермском крае в январе-сентябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество родившихся снизилось на 2,9%, а количество умерших — на 7%.

За девять месяцев 2023 года в Пермском крае родилось 17 103 человека (17 616 человек в январе — сентябре 2022 года), умерло 24 713 человек (26 582 человека — за девять месяцев 2022 года). Естественная убыль населения с начала 2023 года составила в Прикамье 7610 человек (8966 человек в январе — сентябре 2022 года).

Ситуация в бракоразводных процессах Пермского края в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа зарегистрированных браков (на 4,2%) и ростом количества разводов (на 3,2%). Всего с начала 2023 года в регионе было зарегистрировано 12 740 браков и 8953 развода.