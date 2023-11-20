Объявлен повторный конкурс на реконструкцию улицы Октябрьской революции в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на повторном конкурсе 7 декабря планирует выбрать подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена осталась прежней — 519,9 млн руб.

До ноября 2025 года необходимо провести земляные, демонтажные работы и озеленение на территории, где находится памятник археологии «Древняя Уфимская крепость», а также обеспечить охранные археологические мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы не смогло найти подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции. Была подана только одна заявка на участие, которая признана несоответствующей требованиям. Название компании-участника в протоколе не указано.

Майя Иванова

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