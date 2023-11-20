В Челябинской области на озере Увильды продается база отдыха за 95 млн рублей

В Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная рядом с озером Увильды. Собственник планирует получить за нее почти 95 млн руб., сообщается в объявлении на Avito.

Согласно описанию, база отдыха находится на первой береговой линии озера Увильды, в 80 км от Челябинска. Ее территория включает в себя два участка – 2,3 га лесных земель и 2,5 га сельскохозяйственных зон. На первом участке расположены два корпуса общей площадью 1748,8 кв. м и четыре двухэтажных коттеджа для проживания по 98 кв. м, дом для охраны, восемь заложенных фундаментов для дальнейших построек. На втором – береговая линия длиной 200 м, три зоны для спортивных игр и теннисного корта.

Общая площадь всей территории – 4,8 га. Как сообщает собственник, к базе отдыха проведено водоснабжение, отопление, канализация и электроэнергия. До общей трассы сделана дорога протяженностью 1,5 км.

«Комплекс может быть использован как база отдыха, так и иметь более индивидуальную направленность. Проектом предусмотрено размежевание территории базы на более мелкие участки с организацией дачного или иного вида товарищества», – сказано в объявлении.

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