В Удмуртии спрос на педиатров вырос на 36% с начала года

В Удмуртии спрос на педиатров с начала 2023 года вырос на 36% год к году, сообщает пресс-служба hh.ru. Среди регионов ПФО наиболее ощутимый рост числа вакансий зарегистрировали в Мордовии — 101%, Башкирии — 68%, Оренбургской области — 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом по России открыто 68 тыс. вакансий педиатров, что на 47% больше прошлогоднего показателя. Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области — 241%, Хакасии — 222%, Тульской области — 165%.