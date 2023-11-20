В Удмуртии спрос на педиатров вырос на 36% с начала года
В Удмуртии спрос на педиатров с начала 2023 года вырос на 36% год к году, сообщает пресс-служба hh.ru. Среди регионов ПФО наиболее ощутимый рост числа вакансий зарегистрировали в Мордовии — 101%, Башкирии — 68%, Оренбургской области — 65%.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В целом по России открыто 68 тыс. вакансий педиатров, что на 47% больше прошлогоднего показателя. Среди российских регионов заметнее всего потребность в детских врачах выросла в Курганской области — 241%, Хакасии — 222%, Тульской области — 165%.