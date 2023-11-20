В Татарстане меньше 9% жителей зарабатывают свыше 100 тысяч рублей

Лишь 8,8% жителей Татарстана зарабатывают свыше 100 тыс. руб. в месяц. Исследование провели специалисты «РИА Новости». В рейтинге регионов РФ с высокими зарплатами Татарстан занял 31-е место. При этом 10,5% татарстанцев зарабатывают менее 20 тыс. руб. в месяц, а сумма типовых зарплат варьируется от 28 до 60 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейтинг регионов страны с самыми высокими зарплатами возглавил Чукотский автономный округ. Там зарплату более 100 тыс. руб. получают почти 59% жителей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с 52,7%, тройку замкнула Магаданская область (47,6%).

В РФ в среднем свыше 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают 14,7% жителей. 10,6% россиян получают менее 20 тыс. руб., а средний диапазон зарплат составляет 29–71 тыс. руб. в месяц.

"Ъ-Казань"