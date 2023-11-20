Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший пермский прокурор возглавил структуры краевого минстроя

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) возглавил экс-прокурор Иван Лоскутов. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ 17 ноября. Господин Лоскутов сменил на постах Алексея Буракова.

Фото: КРПК

Фото: КРПК

Иван Лоскутов окончил Уральскую государственную юридическую академию и до работы в КРПК занимал должность заместителя прокурора Перми. В мае господин Лоскутов стал директором компании «Дом.59», входящую в структуру КРПК. Также Иван Лоскутов руководил службой безопасности КРПК.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...