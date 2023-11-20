Бывший пермский прокурор возглавил структуры краевого минстроя

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) и АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) возглавил экс-прокурор Иван Лоскутов. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ 17 ноября. Господин Лоскутов сменил на постах Алексея Буракова.

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Иван Лоскутов окончил Уральскую государственную юридическую академию и до работы в КРПК занимал должность заместителя прокурора Перми. В мае господин Лоскутов стал директором компании «Дом.59», входящую в структуру КРПК. Также Иван Лоскутов руководил службой безопасности КРПК.