Лодка-долбленка появилась в Музее истории Воткинска

В Воткинске неравнодушные жители передали Музею истории и культуры города лодку-долбленку. В конце 19 века они были широко распространены, поскольку использовались в семьях для рыбалки, перевозок грузов и в качестве транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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«Что касается нашего экспоната, то видно, что лодка прожила интересную и насыщенную жизнь, как говорится, "прошла огонь, воду и медные трубы"»,— сказано в сообщении.

Лодка изготовлена из цельного бревна, а форма повторяет обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Материалом для изготовления преимущественно служила осина. Обычно дерево заготавливали заранее – зимой.