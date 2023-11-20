Лодка-долбленка появилась в Музее истории Воткинска
В Воткинске неравнодушные жители передали Музею истории и культуры города лодку-долбленку. В конце 19 века они были широко распространены, поскольку использовались в семьях для рыбалки, перевозок грузов и в качестве транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
1 / 2
«Что касается нашего экспоната, то видно, что лодка прожила интересную и насыщенную жизнь, как говорится, "прошла огонь, воду и медные трубы"»,— сказано в сообщении.
Лодка изготовлена из цельного бревна, а форма повторяет обтекаемую форму и хорошо скользит по воде. Материалом для изготовления преимущественно служила осина. Обычно дерево заготавливали заранее – зимой.