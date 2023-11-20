На ремонт улицы Зорге в Уфе направят до 28 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для ремонта улицы Зорге на участке от улиц 50 лет СССР до Шафиева, сообщается на сайте госзакупок. Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Начальная цена контракта составляет около 28 млн руб. Итоги аукциона подведут 22 ноября. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчик, в частности, с 20 мая по 30 августа 2024 года заменит асфальт, установит люки и нанесет разметку.

Влада Шипилова

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