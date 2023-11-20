Валовый урожай зерновых в Калмыкии вырос на 12% в 2023 году

В текущем году валовый урожай зерновых и зернобобовых в Калмыкии составил 820,5 тыс. т, что на 12% больше, чем в прошлом году, когда было собрано 729,8 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что урожай картофеля и овощей открытого грунта составил 11 тыс. т, что также превышает результат прошлого года (10,9 тыс. т.). Риса-сырца в 2023 году в регионе было собрано 10,5 тыс. т (на 16,6% больше чем, в прошлом году).

«Площадь сева озимых культур на текущую дату – 234,5 тыс. га – уже превышает прошлогоднюю цифру более, чем на 1 тыс. га», – отмечает пресс-служба правительства республики.

Анастасия Назарова