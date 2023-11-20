Удмуртия оказалась на первом месте по плотности популяции лося в ПФО

По результатам мониторинга охотничьих ресурсов в Удмуртии насчитывается почти 19,5 тыс. особей лося. Динамика численности имеет выраженную положительную тенденцию, рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Об этом пишет пресс-служба главы и правительства республики. Удмуртия занимает первое место по плотности популяции лося в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Аналогичная тенденция складывается с численностью медведя, которых насчитывается 1396 особей. Стабильной остается численность бобров, ондатр, куниц, белок, глухарей, тетеревов и рябчиков.

Как рассказал господин Удалов, количестве особей определяется по данным пешего маршрутного учета охотничьих угодий, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Технологии также помогают бороться с браконьерами. Всего за 10 месяцев сотрудники охотнадзора региона возбудили 449 дел об административных правонарушениях.