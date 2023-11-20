Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удмуртия оказалась на первом месте по плотности популяции лося в ПФО

По результатам мониторинга охотничьих ресурсов в Удмуртии насчитывается почти 19,5 тыс. особей лося. Динамика численности имеет выраженную положительную тенденцию, рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Об этом пишет пресс-служба главы и правительства республики. Удмуртия занимает первое место по плотности популяции лося в ПФО.

Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

Аналогичная тенденция складывается с численностью медведя, которых насчитывается 1396 особей. Стабильной остается численность бобров, ондатр, куниц, белок, глухарей, тетеревов и рябчиков.

Как рассказал господин Удалов, количестве особей определяется по данным пешего маршрутного учета охотничьих угодий, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Технологии также помогают бороться с браконьерами. Всего за 10 месяцев сотрудники охотнадзора региона возбудили 449 дел об административных правонарушениях.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...