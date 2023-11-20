Президент Украины ввел санкции против руководителя администрации главы Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые персональные санкции в отношении 100 российских физлиц. В список, в том числе, попали руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, экс-министр образования республики, депутат Курултая Айбулат Хажин, омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина.

Санкции предполагают, в частности, блокировку украинских активов, ограничение торговых операций, запрет полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность участков. Срок налагаемых ограничений составляет пять лет.

В прошлом году власти Великобритании и Канады ввели санкции против главы Башкирии Радия Хабирова.

Влада Шипилова

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