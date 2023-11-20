Вышедший из Темрюка сухогруз с 12 членами экипажа затонул у побережья Турции

Турецкий сухогруз Kafkametler, который направлялся из Темрюка в турецкий порт Алиага в Измире, затонул у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции. Как сообщает ТАСС, на корабле находились 12 членов экипажа.

ЧП произошло после того, как сухогруз начал дрейфовать и ударился о волнорез недалеко от порта Эрегли.

Как написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети X («Икс», ранее Twitter), контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен. Департамент по морским вопросам Минтранса Турции 19 ноября сообщил, что при подходе к порту капитан Kafkametler подал сигнал, что судно сносит к волнорезу. Связь с судном установить не удалось, из-за плохих погодных условий корабль не было видно.

«Береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания. Как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы»,— отметил Али Ерликая.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram