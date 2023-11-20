Продажи автобусов НефАЗ на вторичном рынке в октябре упали на 35%

Продажи автобусов НефАЗ по итогам октября 2023 года на вторичном рынке составили 151 единицу, что на 35,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди марок автобусов на рынке в России НефАЗ занял третью строчку. Возглавил рейтинг ПАЗ с 957 автобусами. Вторым стал МАЗ (181 единица).

По итогам десяти месяцев 2023 года продажи автобусов НефАЗ составили 1,7 тыс. б/у автобусов. Это на 1,9% меньше, чем годом ранее. В данном рейтинге «дочка» КамАЗа также стала третьей. Лидером здесь снова стал ПАЗ с 9,5 тыс. автобусов. Вторым оказался ЛиАЗ (2 тыс. единиц).

"Ъ-Казань"