Пропавшего в ходе спецоперации бойца из Татарстана признали погибшим

Пропавший в ходе спецоперации боец из Татарстана Александр Иванов был признан погибшим. Об этом сообщает газета «Нурлат-информ» (входит в госхолдинг «Татмедиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец из Татарстана Александр Иванов

Фото: «Нурлат-информ» Боец из Татарстана Александр Иванов

Фото: «Нурлат-информ»

По данным издания, мужчина отправился в зону спецоперации в конце лета 2022 года. Он подписал контракт и присоединился к батальону «Барс-19» 1 сентября. Через десять дней он без вести пропал, не выйдя из окружения во время боевых действий.

Позже жена пропавшего обратилась к сотрудникам фонда «Защита Отечества», и в итоге ее мужа по решению Нурлатского райсуда признали погибшим.

"Ъ-Казань"