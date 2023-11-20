В 2023 году садоводы Кубани получили рекордные 1,2 млрд рублей господдержки

Садоводы Краснодарского края в текущем году планируют заложить более 1,5 тыс. га новых садов. На эти цели аграрии получили рекордные 1,2 млрд руб. господдержки, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Наши аграрии используют преимущественно местный посадочный материал. У нас в крае 30 питомников, где уже вырастили 7 млн саженцев. Они устойчивы к внешним воздействиям и дают хороший урожай уже в ближайшие два года после посадки», – цитирует пресс-служба слова главы администрации Вениамина Кондратьева.

Губернатор также отметил, что для садоводов действуют разные меры поддержки. Например, начинающие хозяйств могут воспользоваться региональной программой «Малый сад», по которой они могут получить до 3 млн руб.

Сообщается, что за последние восемь лет в крае заложили 13,6 тыс. га садов. В том числе, 10,8 тыс. га – интенсивного типа. Краснодарский край входит в число лидеров по объему производства фруктов и ягод. В 2023 году общий урожай этих культур в регионе превысил 500 тыс. т.

Анастасия Назарова