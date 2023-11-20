Омскому бизнесмену запросили два года колонии за хищение газа на 1,5 млрд рублей

В Омске гособвинитель запросил два года колонии общего режима для владельца фирмы, обвиняемого в получение 1,5 млрд руб. нелегального дохода от продажи газа, сообщает прокуратура региона.Также сторона обвинения настаивает на штрафе в 50 тыс. руб. и лишении права заниматься деятельностью, связанной со строительством, эксплуатацией и функционированием взрывоопасных производственных объектов на два года.

Согласно версии следствия, 47-летний бизнесмен в 2019 году организовал на промышленной территории в Кировском округе монтаж газораспределительной станции для хранения и слива сжиженного углеводородного газа. Уточняется, что лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта у него не было.

«Мужчина оформил свой бизнес на подставных лиц, от имени которых заключались договоры купли-продажи и поставки газа с различными организациями», - говорится в сообщении.

Вину в совершении преступления предприниматель признал в полном объеме. По предъявленным обвинениям (ч. 2 ст. 171 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В июле 2023 года фигурант уже был признан виновным ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и приговорен к штрафу в 250 тыс. рублей, а также к выплате более 57 млн руб. неуплаченных налогов).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев