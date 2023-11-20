В Краснодаре мечтают провести новогодние каникулы 2% россиян, в Сочи — 13%

Провести новогодние каникулы в Краснодаре мечтают 2% жителей России. Голоса между мужчинами и женщинами разделились поровну — по 2%, говорится в исследовании SuperJob. Столица Кубани заняла восьмое место как желаемое место для отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Сочи вошел в тройку лидеров. На курорте мечтают провести новогодние праздники 13% россиян. Причем мужчин среди них больше женщин (14% и 13% соответственно). Город опережают только Санкт-Петербург (17%) и Москва (16%).

Крым занял седьмое место как желаемое место для отдыха в предстоящие праздничные выходные. В регионе мечтают отдохнуть 3% жителей страны.

При этом в прошлом году желающих отдохнуть в Краснодаре не было. Популярность Сочи составляла 10%, Крыма — 2%.

Остаться на новогодние каникулы в городе проживания хотели бы 38% россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43% против 33% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55% опрошенных. По сравнению с прошлым годом, россияне чаще мечтают о том, чтобы отправиться в новогодние праздники в другие регионы страны.

Татьяна Ручкина

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