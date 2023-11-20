В Башкирии осужденный за призывы к терактам получил 11 лет строгого режима

Центральный окружной военный суд признал жителя Самары Дмитрия Горбенко виновным по трем эпизодам содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и трем эпизодам публичных призывов к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 11 лет и 10 дней лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, первые четыре года осужденному предстоит провести в тюрьме. Осужденный также лишен права в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы.

Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Башкирии, ранее Дмитрий Горбенко 1996 года рождения был признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Новое преступление он совершил, отбывая срок в исправительной колонии в Стерлитамаке с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года.

Находясь в местах лишения свободы, фигурант уголовного дела беседовал с другими осужденными «о необходимости ведения вооруженного «джихада» против лиц, не исповедующих ислам, а также против России». Дмитрий Горбенко агитировал осужденных вступать в международные террористические организации «Исламское государство» (признана террористической на территории РФ) и «Движение Талибан» (признана террористической на территории РФ) «с последующим участием в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации» на ее территории.

Приговор вступил в силу.

Наталья Балыкова

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