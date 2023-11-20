В Башкирии устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб ребенок

Прокуратура Янаульского района контролирует установление обстоятельств по факту пожара в Янаульском районе, в котором погибли 34-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Проверку по факту пожара проводит также Нефтекамский межрайонный следственный отдел, сообщили в республиканском управлении СКР.

19 ноября в третьем часу ночи загорелось подсобное помещение на четвертом этаже пятиэтажного общежития на улице Некрасова в Янауле. Из здания пожарными были эвакуированы 19 человек, в том числе десять детей. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. При самостоятельной эвакуации женщина и ребенок получили отравление продуктами горения. Женщина скончалась в машине скорой помощи, а девочка — в приемном покое больницы.

Майя Иванова

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