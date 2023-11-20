Вице-президент «Транснефти» посетил Прикамье

На прошлой неделе Прикамье посетил вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов, сообщает пресс-служба компании. В Пермском крае топ-менеджер госкомпании посетил производственные объекты АО «Транснефть-Урал» в Чернушке. Господин Андронов ознакомился с работой местных диспетчерских пунктов, участков оперативного управления производством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Пермские нефтяники отметили «Ъ-Прикамье», что визит топ-менеджера «Транснефти» такого уровня в Пермский край — редкий случай.

Сергей Андронов занимает должность вице-президента ПАО «Транснефть» с 2014 года. «Транснефть-Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов, эксплуатирует свыше 8 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 180 резервуаров общим объемом около 2 млн куб. м. В структуру АО входят пять нефтепроводных управлений (Туймазинское, Челябинское, Арланское, Черкасское и Курганское).