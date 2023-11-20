Открывшему стрельбу в Новосибирске местному жителю грозит до 7 лет лишения свободы

В Дзержинском районе Новосибирска был задержан местный житель за стрельбу из пневматического пистолета, сообщает МВД региона.

19 ноября на улице Фрунзе между двумя автомобилистами возник конфликт. Один из них выстрелил в сторону автомобиля оппонента. В результате 21-летний мужчина обратился в медучреждение с травмами лица. Подозреваемый скрылся с места преступления. Стрелявший был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 38-летний житель Октябрьского района. После допроса пистолета был изъят.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По этой статье новосибирцу грозит до 7 лет лишения свободы.

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Александр Киселев